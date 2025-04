Implacável: Big Brother aplica forte sanção a Micael Miquelino e deixa concorrentes em choque

A gala do Big Brother começou a alta velocidade, com o Big Brother a aplicar uma forte sanção a um dos concorrentes. Durante a semana os inquilinos da casa foram chamados a dar a sua opinião sobre quem acham ser o concorrente menos participativo no jogo. A maioria votou em Micael Miquelino e, por isso, o Big Brother sancionou o concorrente.

Micael Miquelino, como concorrente mais votado, foi de imediato 'expulso' da casa pelo Big Brother causando fortes reações entre os colegas que, emocionados, não esconderam o choque.

Ora veja!

No entanto, na casa do Big Brother nem tudo o que parece é. Já na zona de perigo, o Big Brother pediu a Micael Miquelino que abrisse a caixa que se encontrava à sua frente. Na caixa o concorrente encontrou um colar vermelho que indicava uma nomeação direta dando, assim, uma segunda oportunidade ao mesmo. Posto isto, o concorrente vai ter direito a pelo menos mais uma semana na casa, no entanto mais perto da saída.