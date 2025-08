Filho de Kina aparece em televisão e tem uma opinião polémica sobre a mãe

Micael, filho de Kina, foi ao Dois às 10 falar sobre a mãe, uma das concorrentes mais marcantes da atual edição do Big Brother Verão. À conversa com Cláudio Ramos, o jovem descreveu a participante não só como uma mulher de força, mas também como alguém profundamente sensível e genuína.

Recordando os primeiros dias de Kina dentro da casa, Micael acredita que foi aí que os portugueses conheceram o seu lado mais autêntico: “Na primeira semana, toda a gente se encantou com ela”, afirmou. No entanto, reconhece que o ambiente do programa acabou por gerar tensão e atritos: “Depois vieram as discussões todas.”

Ainda assim, defende que a postura da mãe tem sido coerente desde o início “Ela está a tratar toda a gente como me tratou a mim, são filhos dela.” Para Micael, essa entrega não é uma estratégia, mas sim parte do instinto protetor que sempre fez parte da personalidade de Kina.

O jovem não ignora que, sob stress, a mãe pode reagir de forma mais defensiva “Quando se sente em perigo ou ansiosa, transforma-se um pouco”, confessou. Mas, por detrás da firmeza, sublinha, há uma mulher de grande sensibilidade emocional.

No final da conversa, Cláudio Ramos não deixou de expressar o seu carinho por Kina “Eu gosto muito dela”, disse, visivelmente tocado.