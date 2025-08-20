Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

É a surpresa do dia. Mickael Carreira vai invadir a casa do Big Brother Verão esta quarta-feira, dia 20 de agosto. O momento vai ser de muita música e diversão. O famoso cantor vai cantar ao vivo a sua nova música - «Beijo» - o tema mais badalado deste verão.

Aliás, a música Beijo de Mickael Carreira tem feito grande sucesso dentro da casa mais vigiada do País. Têm animado os concorrentes e estes até já prepararam uma coreografia para o tema.

Este novo single de Mickael Carreira conta também com a participação de Tony Carreira, Anselmo Ralph e Toy.

A novidade já foi avançada pelo Instagram oficial do Big Brother: «Música de @mickaelcarreira faz furor na casa e o cantor prepara-se para surpreender os concorrentes. Não perca, em direto a partir das 19h».