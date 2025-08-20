Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

Ao Minuto

01:59

17:01
01:55

16:45
05:00

15:27
00:59

15:25
01:48

15:20
00:53

15:14
02:02

15:00
14:58
00:55

14:57
04:12

14:33
02:14

14:00
13:11
04:49

13:04
01:36

12:32
01:51

12:15
02:38

11:57
11:46
01:41

11:27
04:17

11:20
01:13

11:16
02:54

11:15
07:00

10:53
04:51

10:52
04:51

10:45
00:49

  • Big Brother
  • Há 3h e 22min
Maria Botelho Moniz

Mickael Carreira vai fazer uma visita surpresa à casa do Big Brother, esta quarta-feira, dia 20 de agosto

É a surpresa do dia. Mickael Carreira vai invadir a casa do Big Brother Verão esta quarta-feira, dia 20 de agosto. O momento vai ser de muita música e diversão. O famoso cantor vai cantar ao vivo a sua nova música - «Beijo» - o tema mais badalado deste verão.

Aliás, a música Beijo de Mickael Carreira tem feito grande sucesso dentro da casa mais vigiada do País. Têm animado os concorrentes e estes até já prepararam uma coreografia para o tema.

Este novo single de Mickael Carreira conta também com a participação de Tony Carreira, Anselmo Ralph e Toy.

A novidade já foi avançada pelo Instagram oficial do Big Brother: «Música de @mickaelcarreira faz furor na casa e o cantor prepara-se para surpreender os concorrentes. Não perca, em direto a partir das 19h». 

 

Temas: Mickael carreira Música Beijo

