Não foi só um... mas dois pedidos de casamento: Miguel Azevedo revela todos os detalhes do dia mais especial do casal

Miguel Azevedo esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira, no programa "Dois às 10", e surpreendeu ao abrir o coração sobre um dos momentos mais marcantes da sua vida: o casamento com Tatiana Lopes, celebrado no passado dia 17 de maio.

Depois da participação no Big Brother Famosos em 2022, onde se deu a conhecer a um público ainda mais vasto, Miguel Azevedo tem vivido uma nova fase — mais madura, mais serena e profundamente apaixonada. E foi com essa mesma autenticidade que partilhou com os telespectadores detalhes do seu dia especial.

Sobre o pedido de casamento, Miguel Azevedo recorda:

"Pedi em casamento de joelho no chão... até pedi duas vezes! A primeira vez que o fiz foi em Roma e depois o segundo pedido foi quando descemos do avião ao saltar de paraquedas..."

O cantor, conhecido pelo seu lado festivo e romântico, revelou que a cerimónia foi marcada por muita emoção e por uma energia que espelhava aquilo que ele e Tatiana são enquanto casal. O ex-concorrente falou-nos, ainda, da lua-de-mel do casal, que foi passada em Santorini, na Grécia.

Miguel fez ainda questão de enaltecer a importância da família e dos filhos neste novo capítulo da sua vida.

Veja o momento na integra, no vídeo em baixo.

Um amor que venceu o tempo

Miguel e Tatiana já estavam juntos há vários anos e o casamento foi, segundo o próprio, a celebração de um percurso cheio de cumplicidade, respeito e crescimento mútuo.