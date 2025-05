A vitória do amor. Estas são as primeiras imagens do casamento de Miguel Azevedo

O amor venceu. Miguel Azevedo e Tatiana Lopes já são marido e mulher. Os dois trocaram alianças este sábado, dia 17 de maio, numa cerimónia carregada de amor.

Marco Costa, amigo de Miguel Azevedo, marcou presença do casamento juntamente com a noiva, Carolina Pinto, e foi ele quem revelou as primeiras imagens dos noivos. Recorde-se que Miguel Azevedo e Marco Costa participaram ambos no Big Brother Famosos de 2022 e é daí que vem a grande amizade.

A história de amor de Miguel Azevedo resistiu à intempérie. Miguel e Tatiana começaram a namorar em 2026 e ficaram noivos em maio de 2022. Mas separaram-se três meses depois. O amor resistiu e Miguel Azevedo e Tatiana Lopes reataram a relação. O casamento aconteceu este sábado perante familiares e amigos.

No Instagram, Miguel Azevedo partilhou fotografias da mulher e dos filhos: «O Segredo do amor, está nos olhos de quem ama. O que é verdadeiro o tempo Eterniza», escreveu.

Miguel Azevedo e Tatiana Lopes são pais de Noa e Gabriel.