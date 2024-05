Que amor! Em direto, Miguel Azevedo emociona-se ao falar da mãe... Veja o momento

Esta sexta-feira, 3 de maio, Miguel Azevedo esteve à conversa com Cristina Ferreira, no «Dois às 10». O ex-concorrente do Big Brother famosos marcou presença no programa das manhãs da TVI com uma companhia muito especial… a sua mãe!

Miguel Azevedo não conteve a emoção ao falar da progenitora e acabou por ficar em lágrimas.

«É muito interessante porque, independentemente da nossa idade, quando vamos a casa das nossas mães, é sempre como se fôssemos um bebé, uma criança…», começou por dizer o cantor.

«O que quero dizer à minha mãe é que a história sem se repetir, repete-se. Na altura, os meus pais trabalhavam muito e eu sempre cresci e vivi toda a minha vida com a luta e a dedicação, olhando para os meus pais, pela forma como faziam e foi assim que me ensinaram e eu estou muito grato por isso. E eu dizia: 'Quando for pai, vou estar mais presente'. E a história sem se repetir, repete-se. Dou por mim, com a vida que temos... Trabalhamos quando os outros têm tempo livre e é quando os nossos filhos têm esse tempo livre», continuou.

«Nenhum deles me cobra a ausência. Acabo por me julgar mais a mim», rematou o convidado.

Mãe de Miguel Azevedo prepara receita tradicional de Mora

Rosa Azevedo, a mãe do cantor Miguel Azevedo, preparou uma receita de Migas de espargos com carne no alguidar. Veja aqui: