O áudio emocionante que Miguel Azevedo gravou para Nuno Graciano ouvir já em coma

Cláudio Ramos faz homenagem a Nuno Graciano: «Hoje partimos todos um bocadinho com ele»

Nuno Graciano morreu aos 54 anos na sequência de um AVC. A notícia foi avançada esta quinta-feira, 7 de dezembro, sendo a causa da morte indicada inicialmente um ataque cardíaco.

Entretanto esta sexta-feira no programa «Dois às 10», vários amigos do comunicador prestaram uma sentida e emocionada homenagem e Luísa Castel-Branco acabou por esclarecer a verdadeira causa da morte, não um ataque cardíaco mas um AVC.

Na mesma ocasião, o cantor Miguel Azevedo mostrou-se muito emocionado e fez revelações inéditas sobre um áudio que gravou para Nuno Graciano, quando este já estava em coma no hospital.

«Eu acompanhei todo este processo, todo, mesmo antes de as coisas saírem para a rua. E quando estás em coma a última coisa a morrer é a parte auditiva. E a irmã partilha comigo isso e surge uma possibilidade de fazer um áudio para falarmos com ele para ver se ele reagia e eu sinto que foi o último áudio, sei que ele me ouviu aí», afirmou.

O cantor acrescentou: «Esse áudio está gravado, eu passei esse áudio e eu sei que ele o ouviu. Foi a minha despedida pelo menos com ele em vida. Diria-lhe o mesmo que lhe disse naquele dia com ele em coma, ‘que te amo muito e que amei tudo o que vivi contigo’. Aprendi muito com o Nuno, muito!», disse em lágrimas.

De recordar que o empresário e antigo apresentador estava internado, com prognóstico reservado, desde esta segunda-feira, 4 de dezembro.

Esta quinta-feira, dissemos adeus ao antigo apresentador, uma figura incontornável na história da televisão, tendo passado por vários programas.

Nuno Graciano estava afastado da televisão desde que foi comentador do programa TVI Extra e participou no Big Brother Famosos em 2022.