Miguel Vicente recorda fase difícil, após vencer Big Brother: «Fui ao fundo do poço»

Miguel Vicente, o grande vencedor do «Big Brother 2022», esteve esta segunda-feira no programa «Goucha» da TVI e falou sobre o pós reality show e como foi difícil adaptar-se.

«A partir do momento que eu ganhei o BB surgiram algumas oportunidades, deu-me uma grande visibilidade a nível das redes sociais, isso foi muito bom», começou por referir na VT de apresentação.

No entanto, adiantou: «A nível pessoal mudou um bocadinho, acabei por ser conhecido. Tanto as pessoas querem bem, querem mal, muitas mensagens, muita pressão social».

«Houve uma fase que eu me deixei ir abaixo, isolei-me em casa e fui lá ao fundo do poço. A nível emocional senti-me instável, foi uma má fase», confessou ainda Miguel Vicente.

Já em conversa com Manuel Luís Goucha, Miguel Vicente confessou ter precisado de ajuda psicológica: «Quando isso estava a acontecer eu não o queria admitir, apesar de ter as consultas (com a psicóloga)».

«Eu nunca parei, foi com a mesma pessoa que me acompanhou dentro do Big Brother, eu continuei porque achei que precisava. É uma opinião de fora, que não está ligada a nós, não nos protege», explicou.

Miguel Vicente revelou que se começou a sentir pior «no mês de março, sabia que não estava a passar a melhor fase da minha vida, mas sabia que me ia recompor».

«Mas olhando para trás eu vejo que não estava em mim. Estava numa fase em que não queria sair de casa, isolei-me. Eu sou uma pessoa que gosta de festejar os meus anos e nem quis festejar, não quis fazer nada e isso não sou. Não tinha vontade para fazer nada», revelou.

O vencedor do BB22 acrescentou: «Não é fácil, não sei como é que eu consegui lidar tão bem (com a fama). Era tanta gente assim do nada, a querer falar e encontrar e mensagens e ligar… acaba por sufocar uma pessoa. E eu sou lá do cantinho de Martilongo, então foi uma má fase».

«Foi tudo ao mesmo tempo. Dava-me ansiedade, não paravam de surgir convites para presenças, parcerias, coisas que eu nunca estive habituado. Eu não consegui gerir isso, porque era muita coisa. Depois eu sentia-me muito observado, é uma sensação estranha, diferente», rematou.

