Miguel Vicente revela ameaças de morte: «Escondem-se atrás de uma tela (…) sem escrúpulos»

Após viver uma depressão, Miguel Vicente voltaria a entrar no «Big Brother»?

Miguel Vicente, o grande vencedor do «Big Brother 2022», esteve esta segunda-feira no programa «Goucha» da TVI e falou sobre o pós reality show e como foi difícil adaptar-se.

O ex-concorrente falou no impacto que as redes sociais tiveram nesse período menos positivo: «As redes sociais são uma bomba. Aprender a gerir todos os comentários bons, maus, ameaças de morte…», afirmou.

«É uma loucura, porque as pessoas escondem-se atrás de uma tela, perfis falsos, e dizem tudo o que querem sem escrúpulos, sem dignidade, sem educação», acrescentou Miguel Vicente.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o vencedor do BB2022 diz estar diferente na forma como recebe essas críticas: «Agora tenho um poder de encaixe maior, porque são tantas mensagens que eu ás vezes até me rio, envio para amigos meus».

