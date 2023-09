Miguel Vicente reage ao regresso ao Big Brother: «Diferente, mas bastante desafiante»

Miguel Vicente, o grande vencedor do «Big Brother 2022» terá um novo papel na próxima edição do «Big Brother» 2023, que vai para o ar já no próximo dia 10 de setembro, domingo. Será comentador.

O ex-concorrente já reagiu à novidade e mostrou-se muito feliz: «Regresso ao Big Brother, desta vez um pouco diferente mas bastante desafiante. Sinto-me muito feliz e grato pelo convite!! Obrigado pelo voto de confiança», escreveu na página de Instagram.

Todos os dias têm sido reveladas novidades sobre esta edição e esta quarta-feira não foi exceção. Já são conhecidos os comentadores que farão parte dos diários e extras e Miguel Vicente é um deles, numa novidade surpreendente, que vai dar muito que falar.

António Bravo, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel Patrício, Inês Simões, Merche Romero, Pedro Crispim, Susana Dias Ramos, Teresa Silva e Zé Lopes compõem o leque de comentadores.

Aos domingos estão ainda Bruna Gomes e Flávio Furtado, como já tinha sido anunciado.

As inscrições estão encerradas, mas apesar de já não poder ser um dos concorrentes, pode acompanhar todas as aventuras da casa do «Big Brother» e ficar a par de tudo o que já se sabe sobre esta nova edição, que promete ser recheada de surpresas e muitas novidades.

A próxima edição tem um grande prémio de 100 mil euros. Para além do valor, sabe-se também que esse grande prémio é garantido! Quem o avançou foi Cristina Ferreira, na sua página de Instagram.

«100 mil euros garantidos. Sim, ouviram bem, GARANTIDOS. O vencedor desta edição do Big Brother recebe 100 mil euros. E esta não é a única surpresa. Ficas de fora?», escreveu.

Esta edição do «Big Brother» vai ainda contar com caras bem conhecidas do público português, tanto na apresentação dos Diários e Extras, como nos comentários aos domingos nas galas.

Mafalda Castro e Marta Cardoso vão assegurar a apresentação do Diário e do TVI Extra, respetivamente, tal como a TVI avançou em comunicado. Já Alice Alves fica com o «Última Hora».

De recordar que o Reality Show que revolucionou a televisão em Portugal e no resto do mundo regressa muito em breve.