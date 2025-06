Não se aguenta! Miguel Vicente mostra imagens das férias em família... mas foi a fofura do filho que roubou todas as atenções

Alerta fofura: Miguel Vicente já é pai. Veja todas as fotos do pequeno Duarte

Miguel Vicente voltou a derreter os fãs com novos registo do filhote! O vencedor do Big Brother 2022 esteve a desfrutar de umas miniférias em família na ilha de São Miguel, nos Açores, mas os dias de descanso naquele paraíso do Atlântico chegou ao fim.

Neste sábado, 7 de junho, Miguel Vicente partilhou um vídeo com várias imagens da sua estadia e, claro, o filho, Duarte, roubou todas as atenções com a sua fofura!



«Obrigado, S. Miguel, e até um dia ❤️‍🔥», pode ler-se na legenda da publicação.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de elogios ao filho de Miguel Vicente, fruto da sua relação com Beatriz.

«Obrigado Miguel por ter partilhado estes dias maravilhosos em Família», «Lindo e fofinho o teu filhote Duarte», «Tão fofo o vosso menino», «Mas que lindo!», «Começar a preparar a próxima viagem que o Duarte quer ser viajado», «Que Deus abençoe esse menino», lê-se.

Veja aqui o vídeo em questão: