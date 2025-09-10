Momentos de terror: Miguel Vicente recebe ameaça contra o filho bebé. E é perturbadora

Na passada terça-feira, 9 de setembro, Miguel Vicente viveu momentos de verdadeiro pânico ao ser confrontado com uma mensagem anónima que continha ameaças dirigidas ao filho de apenas oito meses. A situação gerou grande indignação no ex-concorrente, que não hesitou em expor o caso publicamente.

Visivelmente revoltado, Miguel Vicente recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma captura de ecrã da mensagem recebida, acompanhada da pergunta irónica: «Será que não tem mais nada para se entreter?!».

Na mensagem divulgada lia-se: «Sei onde moras, o Duarte vai ser raptado. Gostas muito de gozar e ofender quem não deves. Prepara-te para o que aí vem. Estou de olho em ti e sei bem o teu dia a dia. Por causa dos pais pagam os filhos, prepara-te, Miguel.»

Recorde-se que o filho de Miguel Vicente, Duarte, fruto da relação com Beatriz Castro, nasceu há apenas oito meses e tem sido motivo de enorme felicidade para o casal. Desde o nascimento, o bebé tem surgido em várias partilhas carinhosas feitas pelo pai nas redes sociais, onde Miguel se mostra sempre dedicado e protetor.

Este episódio veio, no entanto, manchar um período que deveria ser vivido em tranquilidade e alegria. Até ao momento, Miguel Vicente ainda não esclareceu se já recorreu às autoridades, mas a gravidade da situação está a gerar preocupação.