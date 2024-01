Casa toda contra Miguel? Concorrente sente-se um alvo dos colegas e mostra-se farto

Miguel Vicente recusa-se a responder a questão do Big Brother: «Não respondo, porque não quero»

Os ânimos estão ao rubro na casa do «Big Brother» e Miguel Vicente tem estado no centro das polémicas, vendo o seu nome envolvido em muitas das discussões que têm acontecido nos últimos dias.

Um exemplo disso foi um confronto que o vencedor do «Big Brother 2022» teve com Noélia Pereira. A concorrente exaltou-se com Miguel Vicente e acusou o colega de a querer fazer passar por incoerente. Miguel mostrou-se triste por sentir que até Noélia o criticava.

Uma outra situação envolveu Diana Lopes. Depois de o Miguel se sentir provocado pela concorrente, o caos instalou-se entre os dois, que trocaram acusações pesadas. O concorrente apontou-lhe o dedo dizendo que desceu baixo ao usar contra si uma fase dura que vivenciou.

No entanto, Diana não se deixou ficar e acusou-o de estar a tentar manipular as pessoas. Também Francisco Monteiro interveio dizendo que o colega se estava a humilhar e deveria ter vergonha.

Num outro episódio junto à piscina, o ambiente entre o Miguel e a Diana manteve-se tenso e os dois acabaram por voltar a trocar picardias. Miguel acusou-a de rebaixar os outros para se elevar e Diana avisou-o de que tem de aguentar as balas quando começa uma guerra.

Indignado, Miguel Vicente referiu que se vive uma paz podre na casa, pois quando for preciso comem-se uns aos outros, sendo todos «falsos uns com os outros».

O bate-boca continuou e Diana relembrou que o papel de vítima podia não resultar duas vezes, acabando por abandonar a conversa. Mais tarde, Miguel continuou a recusar almoçar com os restantes colegas e o seu parceiro Rafael, gentilmente, serviu-lhe o almoço no exterior.

Já numa conversa com Patrícia Silva, Miguel mostrou-se desiludido com algumas atitudes da colega e acaba por cobrar a sua amizade. O concorrente acusou-a de tomar partidos estando mais do lado de Bruno Savate e de Bárbara Parada, insistindo que estão todos contra ele.

Patrícia, que discorda, deixou claro que irá sempre dar a sua opinião e relembrou que os amigos não têm de concordar sempre em tudo. Não satisfeito com a reação, Miguel acabou por abandonar a conversa.