Miguel Vicente esclarece presente polémico dos fãs de mais de 20 mil euros! Saiba tudo aqui

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother 2022» e ex-concorrente do ‘Desafio Final’, esteve no programa «Goucha» esta sexta-feira, para explicar os motivos da sua desistência e recordar o seu percurso no jogo.

Numa altura da conversa em que falavam sobre os fãs, Miguel Vicente surpreendeu ao fazer algumas revelações: «Eu tenho muitos fãs, tenho os fãs que gostam e os que não gostam», começou por referir.

«Os que gostam disseram precisamente que eu já devia ter saído na noite em que houve aquela atribuição do Big Brother. Concordaram comigo a 300%. E os meus fãs estão a preparar uma grande prenda de aniversário, que eu desde já agradeço a todos», revelou.

Perante esta confidência, Manuel Luís Goucha questionou o ex-concorrente: «São os 20 mil euros?» e Miguel voltou a surpreender: «Eu acho que deve ser um bocado mais que isso», afirmou, deixando o apresentador espantado e levado-o a questionar como é que o jovem se sente com isso.

«Eu sinto-me abençoado e os meus fãs disseram-me uma frase que ficou na retina para o resto da vida: 'Miguel, nós não somos teus fãs, nós somos teus servos'», foi uma analogia não é», sublinhou ainda Miguel Vicente.

As afirmações de Miguel Vicente geraram alguma polémica e esta segunda-feira, o algarvio recorreu às redes sociais para esclarecer: «Eu não vou falar sobre outras pessoas que já passaram pelo mesmo que eu estou a passar agora, o facto de os fãs gostarem muito e quererem presentear, mas vou falar por mim», começou por dizer.

Miguel Vicente esclareceu ainda: «Os meus fãs não é a primeira vez que me deram prendas nem muito menos dinheiro, apenas desta vez estão a querer juntar um valor para me dar. A diferença é que eu não tenho problema nenhum em admitir isso publicamente, sei que há imensa gente que precisa do dinheiro como toda a gente precisa. Mas eu não sinto qualquer problema em dizer aquilo que se está a passar».

«Se as pessoas de alguma forma gostam de mim e me querem gratificar, não tenho qualquer problema em admiti-lo. Com isso e com outras coisas. Por isso, podem falar à vontade, por mim está tudo bem. Eu e os meus fãs continuamos juntos», acrescentou ainda.

Recorde-se que Miguel Vicente desistiu do Big Brother - Desafio Final no dia 7 de fevereiro. «Não me sinto derrotado, sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo», começou por referir aos colegas, visivelmente emocionado.