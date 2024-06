Miguel Vicente partilha fotografia antiga com cabelo rapado! Veja como era o ex-concorrente do Big Brother

Com pouca roupa, Miguel Vicente mostra o que tem de melhor. Veja e surpreenda-se!

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022 e ex-concorrente do Big Brother – Desafio Final, recorreu às redes sociais onde publicou uma fotografia ‘antiga’ a dar os parabéns à sua irmã.

Recorde-se que Miguel Vicente desistiu do Big Brother Desafio Final. Numa entrevista no «Dois às 10», o ex-concorrente explicou os motivos da sua desistência e recordar o seu percurso no jogo.

«Eu não considero que tenha desistido, para mim não foi uma desistência. Mas se muitas pessoas assim o considerarem, desistir não deve ser olhado de uma forma de fraqueza, mas sim um ato de coragem», começou por referir o algarvio.

Miguel Vicente aceita que liguem a sua saída ao facto de Bruno Savate ter sido salvo em primeiro lugar, mas garante que foi um «acumular» de situações: «As pessoas que gostam de mim vão sempre acreditar e se eu for julgado ou odiado pela minha verdade, que seja», sublinhou.

«Eu saí como uma forma de manifesto sobre a indignação, perante algumas injustiças, como por exemplo a nomeação. E depois foi o culminar… eu estava à espera de uma reação do público, eu entrando num reality show e encarando como um trabalho e dando tudo de mim sempre…», disse.