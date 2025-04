Filho de Miguel Vicente encanta no primeiro dia de piscina! O vídeo está a conquistar corações

Miguel Vicente, conhecido pela vitória no Big Brother 2022, voltou a emocionar os seus seguidores com uma nova partilha no Instagram. Desta vez, o protagonista foi o pequeno Duarte, filho do ex-concorrente, que viveu o seu primeiro dia de piscina – uma ocasião marcada pela ternura e com um vídeo a acompanhar.

Na descrição da publicação, Miguel mostrou-se um «pai babado»: «Primeiro dia de piscina». A frase curta, acompanhada por uma vídeo cheio de doçura, foi suficiente para conquistar centenas de comentários e gostos em poucas horas.

Desde que se tornou pai, no início de janeiro deste ano, Miguel tem revelado um lado mais íntimo e sensível nas redes sociais. As partilhas têm sido regulares, mostrando o dia a dia com Duarte e o encanto que a paternidade trouxe à sua vida.

Beatriz, a companheira do ex-concorrente, completou 21 anos. De modo a surpreender a parceira e proporcionar-lhes bons momentos a 3, Miguel Vicente mostrou a surpresa que preparou: foram passar uns dias a um hotel de 5 estrelas, com piscina interior e muitos corações espalhados pelo quarto.

Veja aqui o vídeo da surpresa:

Apesar de ter alcançado a fama no pequeno ecrã, Miguel está agora focado numa nova etapa: a construção de memórias com o filho e o desfrutar dos pequenos momentos familiares. Esta nova publicação, dedicada a um novo marco na vida do bebé, reforça esse foco.