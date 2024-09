Miguel Vicente , vencedor do Big Brother 2022, partilhou uma ferida na cara feita pela sua gata, Rita,

O ex-concorrente, que está quase a ser pai pela primeira vez, costuma partilhar momentos do dia a dia com o animal, tendo inclusiver um destaque de várias fotografias e vídeos da gata, no instagram. Desta vez, decidiu publicar uma fotografia, na qual surge com uma ferida no rosto e afirma: «Olhem o que a Rita me fez».

Veja aqui: