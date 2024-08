Miguel Vicente partilha nova fotografia ternurenta da namorada grávida: «O Duarte já está...»

Miguel Vicente está prestas a ser pai pela primeira vez! O vencedor do Big Brother 2023 partilhou uma nova fotografia com a sua companheira, Beatriz Castro. Na fotografia pode ver-se a 'barriguinha' de grávida cada vez maior!

«O Duarte já está do tamanho de um ananás», escreveu.

Veja aqui como foi revelado do sexo!

Se fosse menino, chamar-se-ia Duarte. Se fosse menina, seria a Madalena!

Já sabemos! O vencedor do Big Brother 2022 partilhou no dia dia 16 de agosto, que vai ser pai de um menino: o Duarte!

Relembre-se de que o vencedor do BB22 anunciou a boa nova na sua conta de Instagram. Miguel Vicente partilhou um vídeo onde se mostra a partilhar esta novidade com as pessoas que lhe são mais importantes! A acompanhar o registo escreveu:

«É com o coração transbordando de felicidade que finalmente posso partilhar a notícia mais emocionante da minha vida: o meu maior sonho foi realizado, vou ser pai! Eu e a Beatriz estamos radiantes com a chegada do nosso bebé. Estamos ansiosos para conhecer o nosso pequeno milagre, que está a crescer saudável e forte. Ainda não sabemos o sexo, mas o amor que já sentimos por ele é infinito. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. Este é o início de uma nova e maravilhosa jornada. 💕👶 #gratidão #futuropapai #babyonboard #blessed A reação do pirata foi top».

