Após fim de relação polémico, Miguel Vicente e Bárbara Parada juntos no Desafio Final

Dilema: Miguel Vicente tem de escolher partilhar casa com Pedro Soá ou o anexo com Bárbara Parada

Acaba de estrear o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Bárbara Parada e Miguel Vicente foram apresentados como dois dos novos concorrentes desta nova edição, numa junção que poderá surpreender muita gente, após o fim polémico que a relação dos dois teve no ano passado.

Os dois ex-concorrentes, recorde-se, conheceram-se e começaram uma relação no «Big Brother 2022», que estreou em setembro desse mesmo ano na TVI e no qual Miguel se sagrou o grande vencedor dessa edição.

Depois de um pedido de namoro épico, feito com a ajuda de um avião que sobrevoou os céus da casa, os dois concorrentes saíram do jogo para a vida real e a relação não durou muito. Foi em fevereiro de 2023 que Bárbara anunciou a separação de Miguel, para espanto de todos.

Semanas depois, Bárbara Parada foi ao programa «Dois às 10» para contar o que levou ao fim do namoro e percebemos que este ficou marcado por muitas polémicas e mal-entendidos, com a relação a não terminar da forma mais pacífica, muito pelo contrário.

Bárbara e Miguel trocaram várias acusações no rescaldo do fim da relação, e a ex-concorrente mostrou-se bastante magoada com as atitudes dele na altura: «Ele foi para a neve com os amigos, eu não fui porque eu queria ir ao casting dos morangos, acabei por não fazer uma coisa nem outra», revelou no «Dois às 10».

«Ele chegou e as coisas descambaram, tivemos uma discussão e eu fui a única que não notou que ele já me queria despachar há muito tempo. Ele foi um jogador exímio e a vitória foi muito bem entregue, ele jogou com tudo e todos», acrescentou Bárbara.

Questionada sobre se os sentimentos de Miguel poderiam ser jogo Bárbara referiu: «Não quero pensar que o que eu vivi foi mentira, acredito que tenha havido sentimento, mas vou ser sincera: a pessoa que conheci cá fora não foi a mesma que vi lá dentro».

Dias depois, foi a vez de Miguel Vicente ir ao mesmo programa contar a sua versão da história, deixando claro que sentia amor verdadeiro pela ex-concorrente do programa e que nunca foi jogo.

«Dentro do Big Brother o que eu senti pela Bárbara foi uma paixão e foi verdadeiro. Eu recebi mensagens do exterior a dizer que estava a ser prejudicado no jogo por essa relação. Eu ignorei essas mensagens e continuei com a Bárbara. Se fosse jogo, eu tinha descartado logo essa hipótese», garantiu.

Quando o algarvio saiu da casa, apercebeu-se de que já não sentia o mesmo: «Eu cheguei cá fora, já não estava a sentir e sabia que ao prolongar isto ia adiar sofrimento, ia atrasar mais as coisas, eu não sou uma pessoa de estar a brincar com sentimentos e eu falei com a Bárbara e esclareci».

«A viagem que eu fiz para a Serra da Estrela, eu reservei a viagem para nós os dois». «Já me tinha chateado no Porto, onde eu tentei terminar a relação, porque soube de umas coisas, mas as coisas não correram bem e depois vim-me embora para baixo (Algarve)», concluiu Miguel.

MigResta agora saber como vão conviver Bárbara e Miguel dentro da casa mais vigiada do País depois de tudo o que já aconteceu entre eles. Será que vão deixar as divergências de lado e aproximar-se ou a convivência entre os dois vai ser um inferno? Tem de esperar para ver.