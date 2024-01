Bárbara Parada mostra-se implacável com Miguel Vicente: «Não quero ser tua amiga»

A estreia do Big Brother – Desafio Final foi marcada por regressos e reencontros. Um dos momentos de maior tensão da noite foi o momento em que Bárbara Parada e Miguel Vicente se encontraram pela primeira vez no Anexo da casa mais vigiada do país.

Recorde aqui o momento em que Miguel Vicente e Bárbara Parada se reencontraram, após o término de namoro polémico:

Na cadeira quente durante a madrugada, Miguel Vicente e Bárbara Parada revelaram que estão «entendidos» quanto aos acontecimentos do passado.

«Mais ou menos a meio do ano troquei umas mensagens com a Bábara e inclusive no Natal liguei-lhe. Não tenho nada para resolver com a Bárbara. Ela sabe que de mim pode contar com um amigo, se ela assim o entender», começou por esclarecer Miguel Vicente.

«Não quero ser tua amiga. Não tenho nada contra ti, desejo-te o melhor, como é óbvio», respondeu a concorrente.

«Eu e o Miguel estamos resolvidos. Não venho para aqui lavar roupa suja», acrescentou.

Veja os vídeos!