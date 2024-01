Francisco Monteiro e Bárbara Parada combinam aproximação e Miguel Vicente reage: «Tudo o que ela fez é para me mexer»

Irreconhecível! Veja como era Francisco Monteiro antes de entrar no Big Brother

No Big Brother – Desafio Final, Francisco Monteiro e Bárbara Parada têm estado em constantes picardias. Os dois concorrentes combinaram fingir que já se conheciam de cá de fora para ver as reações dos colegas.

Na cozinha, Francisco Monteiro conversou com Diana Lopes sobre o conflito aceso que teve com Miguel Vicente durante a tarde, depois de o concorrente ter falado de um assunto do exterior que o irritou.

Diana Lopes aproveitou para falar da aproximação de Francisco Monteiro e Bárbara Parada: «Em relação à vossa nova ligação fico feliz… Não vou permitir que ultrapassem certos limites porque estou aqui pela Márcia, os meus olhos neste momento são os olhos da Márcia», revelou Diana Lopes.

Durante a madrugada, Bárbara Parada e Francisco Monteiro conversaram a sós sobre aquilo que combinaram e Monteiro afirmou que o faz para provocar Miguel Vicente: «Quero só ver a reação do Miguel», revelou Francisco Monteiro.

Por outro lado, Bárbara Parada realça que não quer atingir o ex-namorado e acrescenta que se ele estivesse na casa com outra rapariga em casal, não a afetava. «Não faço isso para provocar ninguém, era só pela brincadeira. Se ele estivesse aqui com outra rapariga em casal, não me afetava minimamente», confessou.

Rafael Teixeira dirigiu-se a Miguel Vicente, enquanto o concorrente estava na prova semanal e questionou-o sobre a aproximação de Francisco Monteiro e Bárbara Parda: «Achas que o facto de a Bárbara se estar a aproximar do Francisco é para te mexer?», questionou Rafael Teixeira.

«Acho que tudo o que ela fez é para me mexer. Ela sabe que vence muito», reagiu Miguel Vicente.