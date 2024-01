Gritos e picardias: comportamento de Miguel Vicente leva os concorrentes ao limite! Saiba mais

Nas últimas horas na casa, Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, tem levado os concorrentes ao limite. Entre gritos e picardias, os concorrentes estão «cansados» das suas atitudes e comportamentos com todos.

As picardias com Miguel Vicente, têm acontecido desde a entrada de Bruno Savate. Os dois concorrentes já estiveram em acesos confrontos e nesta gala de domingo, mais um aconteceu. Durante o intervalo, Bruno Savate e Leandro envolveram-se num confronto aceso. Miguel Vicente e Rafael Teixeira defendem Leandro e posicionam-se contra Savate enquanto os restantes colegas tentam esfriar a situação.

A noite de segunda-feira, 15 de janeiro, foi intensa! Francisco Monteiro e Miguel Vicente estiveram em várias provocações ao longo da noite.

Tudo começou com Miguel Vicente a «chamar a atenção» dos concorrentes falando com um tom de voz muito alto. Na esfera, à conversa com Diana Lopes, Francisco Monteiro ficou «em choque» com as atitudes do colega por ter estado aos gritos na casa: «É mesmo de propósito…eu estou petrificado».

Já na sala, Miguel Vicente começou a provocar Francisco Monteiro dizendo: «Tens de inovar (o jogo) tens de acrescentar mais alguma coisa aqui». «És o protagonista das figuras mais ridículas que eu já vi ao vivo!», atirou o vencedor do Big Brother 2023. «Ganda abraço! Nunca te ofendi, já foram duas vezes que me ofendeste!», gritou Miguel.

Miguel Vicente falou ainda de um almoço que Monteiro teve com Savate fora da casa. Francisco Monteiro comentou com os restantes colegas que estavam na sala: «Já está a buscar coisas de lá de fora, é que eu nem preciso ir buscar coisas de lá de fora, basta só pegar nas historinhas que eu sei com a Bárbara… só!».

A antiga namorada do vencedor do Big Brother 2022, acabou por chamar o «ex» de «reles» face ao comportamento que demonstrou, mas Zaza insistiu: «Nós falamos aqui que não é para ir buscar cenas de fora, ele está a falar do meu almoço com o Savate, acho que toda a gente já percebeu, portanto, ele está a ir buscar cenas».

Durante esta manhã, Diana Lopes e Miguel Vicente estiveram em troca de provocações. A concorrente alertou o colega para ter cuidado com o jogo que está a fazer, se não, vai «cair na sua própria casca de banana».

Na cozinha, Miguel Vicente contou às concorrentes o seu ponto de vista das picardias que teve com Diana Lopes durante a manhã. Insinuou ainda que a colega «foi a culpada». Diana Lopes não gostou do que ouviu e interferiu, afirmando que o concorrente está a «manipular» os outros.

Noélia Pereira chegou ao seu limite e interrompeu o confronto, atirando a Miguel Vicente: «Eu não precisei de passar 3 meses cá com o Miguel, para numa semana perceber o que é que ele faz. Critica a atitude negativa dos outros, mas depois tem uma atitude igual ou pior», começou por dizer.

A ex-concorrente do Big Brother 2020, já revoltada, acrescentou: «Ele acha que é bonito estar a tentar mudar a maneira de pensar de uma mulher, e tentar ameaçar com palavrinhas e joguinhos, não consigo entender, eu ouvi o que disseste no quarto, não fiques afetada (Diana) com isto…».

Recorde-se ainda que na cadeira quente, após a gala, Jéssica Galhofas e Miguel Vicente tiveram uma discussão acesa devido à pulseira de Fábio Gonçalves.