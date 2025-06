Discreta, mas sempre a apoiá-lo: Conheça a mulher mistério (e super sexy) que conquistou Miguel Vicente

Miguel Vicente e Beatriz Castro conheceram-se numa festa e, naquela altura, nada faria prever que hoje seriam pais de um menino, o pequeno Duarte. O vencedor do Big Brother 2022, de 31 anos, e a namorada, de 21 anos, vivem numa verdadeira bolha de amor, mas a relação começou de forma muito peculiar.

Na emissão do Dois às 10, da TVI, desta quarta-feira, 18 de junho, Miguel Vicente esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre a paternidade e revelou como começou a sua história de amor com Beatriz Castro.

«Conhecemo-nos em minha casa, a partir dai conversamos. Demo-nos bem e a coisa acontenteceu muito naturalmente

Ela conhece o verdadeiro Miguel, alias ela nem sabia que eu tinha entrado num programa quando me conheceu, ela nem foi muito à bola comigo, achou-me muito convencido. Acabei por lhe mandar umas mensagens e desvendar mais o meu eu. Aquilo que eu sou, guardo para a minha família e para os meus amigos. Eu acho que assim que deve ser», afirmou.

Muito discreta, Beatriz Castro preferiu manter-se afastada das câmaras, nos bastidores do matutino da TVI, mas é presença assídua nas redes sociais de Miguel Vicente.

Miguel Vicente foi um dos convidados do programa Dois às 10, da TVI, esta quarta-feira, dia 18 de junho. O vencedor de uma das edições mais marcantes do Big Brother surpreendeu os telespectadores ao surgir no programa com o filho ao colo — o pequeno Duarte, que nasceu há cinco meses.

Ser pai foi sempre um dos maiores sonhos de Miguel Vicente, mesmo antes da fama conquistada no Big Brother. A paternidade era um objetivo muito presente na sua vida, algo que desejava concretizar com dedicação e entrega. Hoje, com o nascimento do pequeno Duarte, Miguel vive esse sonho em pleno. A ligação ao filho é visível não só nos gestos e partilhas públicas, mas também em detalhes mais íntimos.

Mas a grande revelação não fica por aqui, durante a emissão, houve um detalhe que escapou a muitos: uma tatuagem na perna do ex-concorrente, com o rosto do filho. Discreta, mas carregada de significado, a imagem ficou visível em alguns momentos, embora não tenha sido comentada por Miguel nem pelo apresentador. Um gesto simbólico que mostra a dedicação do algarvio à nova fase da sua vida enquanto pai.

