Mais apaixonados que nunca: Miguel Vicente faz incrível surpresa à noiva, Beatriz Castro no aniversário

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar nas redes sociais um gesto romântico e emocionante. O algarvio preparou uma surpresa de aniversário para a noiva, Beatriz Castro, que celebrou recentemente o seu 21.º aniversário.

Através de uma publicação no Instagram, Miguel revelou que preparou um momento especial para celebrar a data:

«Fiz uma surpresa de aniversário à minha Beatriz, ela faz 21 anos. (Vai a primeira vez do Duarte na piscina)», escreveu na legenda.

A ocasião teve um sabor ainda mais especial por marcar também uma nova experiência para o filho do casal, o pequeno Duarte, que mergulhou pela primeira vez na piscina. A cumplicidade entre Miguel, Beatriz e Duarte tem sido um dos pontos altos partilhados com os fãs, que acompanham com entusiasmo esta nova fase da vida do ex-concorrente do reality show.

Recorde-se que Miguel Vicente e Beatriz Castro ficaram noivos durante o jantar de Natal de 2024, num momento que emocionou os seguidores do casal. Pouco tempo depois, em Janeiro de 2025, nasceu Duarte, o primeiro filho dos dois, consolidando ainda mais a relação.

Com esta publicação, Miguel voltou a mostrar-se um pai e companheiro dedicado, reforçando a imagem de proximidade com a família que tem construído desde a sua saída da casa mais vigiada do país. Os fãs, como é habitual, encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns e carinho.