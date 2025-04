Miguel Vicente celebra data especial e deixa mensagem para a companheira

Miguel Vicente assinalou os três meses do filho Duarte.

No Instagram, o ex-concorrente deixou também uma mensagem à noiva e mãe do filho.

Miguel Vicente, aos 31 anos, está a viver um momento muito especial na sua vida. O ator e ex-concorrente do Big Brother comemorou, no dia 5 de abril de 2025, os três meses do seu filho e, para celebrar a data, partilhou no Instagram uma adorável foto do pequeno Duarte, onde aparece a sorrir enquanto o segura nos braços. Miguel fez questão de deixar uma mensagem carinhosa, destacando a importância desse momento para ele e sua família.

Na publicação, Miguel escreveu: "O Duarte faz hoje 3 meses! Parabéns filho!! 😁 Parabéns Mamã @_beaacastro és um orgulho ❤️💃". A mensagem expressa a felicidade de Miguel pela evolução do seu filho e a admiração pela sua companheira, Beatriz Castro, mãe do pequeno Duarte.

A foto, com Miguel a segurar Duarte nos braços, encantou os seguidores, que logo inundaram a caixa de comentários com elogios e palavras de carinho. “Parabéns a este bonequinho lindo e aos seus queridos papás, pelos três meses de amor e alegrias sem fim! 😍🥰❤️”, escreveu um seguidor. Outro fã comentou: “Muito obrigada por permitirem que acompanhemos a vossa linda caminhada! 🙏🍀 Parabéns aos três!! São lindos e parecem ser muito unidos! 🥰🥰🥰”.

Ainda houve quem deixasse votos de felicidade e saúde para a família: “Muita saúde e felicidade para todos vocês. São os maiores 🎉” e “Foto top🔥 Miguel essa foto pareces um artista de Hollywood, com o príncipezinho ao colo, parabéns e muita saúde e força aos três❤️❤️❤️”.

Com esta publicação, Miguel e Beatriz continuam a partilhar com os seguidores os momentos mais felizes da sua vida em família, rodeados de amor e muito apoio dos fãs.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Miguel Vicente com a namorada e com o filho, Duarte.