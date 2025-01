Miguel Vicente já é pai! Veja a primeira fotografia do pequeno Duarte

Miguel Vicente, conhecido por conquistar o público português no Big Brother 2022, vive hoje um dos momentos mais emocionantes da sua vida. O algarvio tornou-se pai pela primeira vez hoje, domingo, 5 de janeiro de 2025, com o nascimento do pequeno Duarte.

O anúncio foi feito através das redes sociais, onde Miguel partilhou uma fotografia ao lado da companheira e mãe do seu primeiro filho, Beatriz Castro, com o recém-nascido nos braços.

Muitos foram os comentários a parabenizar o vencedor do reality show da TVI. Ora veja:



Recorde que Miguel Vicente e Beatriz Castro estão noivos! O vencedor pediu a namorada em casamento e partilhou o momento nas redes sociais, bem como a fotografia do anel de noivado.

Num vídeo publicado no Instagram, revelou que surpreendeu a família na noite de natal ao fazer o pedido durante o jantar e mostrou o momento, seguido de uma imagem do anel.

«Olá, feliz Natal a todos, estou a fazer este vídeo para partilhar com vocês uma notícia que me deixou muito feliz. Ontem, no jantar de Natal, pedi a Beatriz em casamento e ela disse que "sim"», revelou Miguel Vicente, mostrando depois um excerto do momento do pedido, repleto de euforia.

Veja o vídeo em baixo: