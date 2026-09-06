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O Diabo Loiro está de volta: do triunfo às polémicas, Miguel Vicente é o novo concorrente do BB All Stars

  • Sofia Noval Baptista
O Diabo Loiro está de volta: do triunfo às polémicas, Miguel Vicente é o novo concorrente do BB All Stars - Big Brother
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Vencedor do Big Brother 2022, protagonista de algumas das maiores polémicas dos últimos anos e capaz de transformar qualquer discussão num momento de televisão, Miguel Vicente está de regresso aos reality shows. Agora, no Big Brother All Stars, o algarvio reencontra antigos concorrentes e leva para a casa uma personalidade que já provou ser tudo menos consensual.

Miguel Vicente está de volta à casa mais vigiada do país. Depois de duas participações marcadas por vitórias, confrontos, polémicas e até uma desistência, o algarvio prepara-se para enfrentar um novo desafio no Big Brother All Stars. E, olhando para o seu percurso, uma coisa parece garantida: onde está Miguel, dificilmente falta ação.

A história começou no Big Brother 2022. Miguel entrou no programa determinado a jogar e rapidamente assumiu um papel de destaque. Confiante, interventivo e sem grande dificuldade em dizer aquilo que pensa, tornou-se numa das figuras centrais da edição.

Do outro lado da disputa pelo primeiro lugar estava Rúben Boa Nova, vencedor da terceira edição de Secret Story – Casa dos Segredos e, portanto, alguém que já conhecia bem as exigências de um reality show. Ainda assim, Miguel levou a melhor. Na grande final, foi consagrado vencedor com 73% dos votos, deixando Rúben Boa Nova no segundo lugar.

Mas a passagem pelo programa não ficou marcada apenas pelo jogo.

O romance que começou na casa e acabou em polémica

Foi também dentro do Big Brother que Miguel conheceu Bárbara Parada. A proximidade entre os dois rapidamente se transformou numa relação e o casal chegou junto à final, com Miguel a conquistar o primeiro lugar e Bárbara a terminar na terceira posição.

Fora da casa, porém, a história teve um desfecho bem diferente.

Cerca de um mês e meio depois da final, os dois anunciaram o fim da relação. O término rapidamente ganhou contornos polémicos, sobretudo depois de Bárbara ter falado publicamente sobre o que tinha acontecido e se ter mostrado magoada com algumas atitudes do ex-companheiro. Miguel acabaria também por apresentar a sua versão dos acontecimentos, contestando algumas das declarações feitas pela antiga namorada.

A relação que tinha conquistado os espectadores dentro da casa transformava-se, assim, num dos grandes assuntos do universo dos reality shows mesmo depois de ambos terem saído do programa.

E o tema não ficou por aí. O ex-casal voltou a cruzar-se em televisão e protagonizou novos momentos de tensão.

De volta ao jogo, ainda mais polémico

Miguel regressaria posteriormente ao universo dos reality shows no Big Brother – Desafio Final. E, se alguém esperava encontrar o mesmo concorrente, encontrou uma versão ainda mais intensa.

Mais experiente e já consciente do impacto que tinha dentro e fora da casa, Miguel assumiu uma postura particularmente combativa. As discussões, as provocações e as picardias passaram novamente a fazer parte do seu percurso.

Houve confrontos com vários concorrentes, mas o reencontro com Bárbara Parada acabou naturalmente por assumir especial destaque. O passado dos dois voltou a ser discutido e antigas feridas foram reabertas, num programa onde a convivência permanente tornou impossível ignorar a história que tinham deixado para trás.

Miguel chegou mesmo a ameaçar desistir do programa na sequência de alguns dos momentos mais tensos. E acabaria por concretizar a decisão.

A desistência que apanhou todos de surpresa

A 7 de fevereiro de 2024, precisamente no dia em que completava 30 anos, Miguel Vicente anunciou a sua desistência do Big Brother – Desafio Final.

Visivelmente emocionado, explicou que não se sentia derrotado, mas que precisava de colocar o seu bem-estar em primeiro lugar. A saída aconteceu num momento de forte carga emocional e tornou-se mais um dos episódios incontornáveis da sua passagem pelos reality shows.

Mas desistir não significou afastar-se definitivamente deste universo.

Um segundo lugar com sabor a polémica

Em 2025, Miguel voltou a entrar num reality show, desta vez no Secret Story – Desafio Final. E a sua postura foi, desde cedo, uma das grandes atrações da edição.

Mais frontal, mais provocador e aparentemente ainda mais confortável no confronto, voltou a protagonizar discussões e momentos que deram muito que falar. Chegou à grande final e encontrou pela frente Inês Morais, precisamente uma concorrente que também conhecia bem o sabor da vitória: já tinha conquistado o Big Brother 2024.

Desta vez, porém, Miguel não conseguiu repetir o triunfo de 2022.

Inês Morais venceu com 58% dos votos, enquanto Miguel Vicente ficou em segundo lugar, com 42%.

O final da noite acabou, no entanto, por ficar marcado por um momento inesperado. Depois de saber que não seria o vencedor, Miguel deixou o estúdio antes do encerramento da emissão. O episódio gerou reações e, posteriormente, o próprio explicou que não gosta de perder e que, depois de cumprimentar os intervenientes e dar os parabéns à vencedora, entendeu que aquele era o momento de Inês.

Inês Morais acabava, assim, por fazer história ao conquistar pela segunda vez um reality show, enquanto Miguel somava a primeira grande derrota numa final depois da vitória esmagadora no Big Brother 2022.

Do polémico concorrente ao pai de família

Hoje, Miguel Vicente surge também com uma realidade bem diferente daquela que o público conheceu na primeira participação.

O algarvio é pai de Duarte, fruto da relação com Beatriz Castro. O casal tem mostrado nas redes sociais vários momentos da vida familiar e é frequente partilharem imagens dos três, revelando uma faceta mais familiar e distante da intensidade que tantas vezes marcou a passagem de Miguel pelos reality shows.

Agora, no entanto, há uma nova página para escrever.

Miguel Vicente regressa ao formato que o tornou conhecido, desta vez ao lado de outros nomes que também deixaram a sua marca nos reality shows portugueses. E se o passado servir de pista para aquilo que aí vem, o Big Brother All Stars pode estar prestes a receber novamente um dos concorrentes mais imprevisíveis, competitivos e polémicos da televisão portuguesa.

Porque Miguel Vicente pode ter mudado muito desde 2022. Mas uma coisa parece não ter mudado: quando entra numa casa destas, nunca entra para passar despercebido.

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Temas: Miguel Vicente Big Brother All Stars

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