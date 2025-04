Miguel Vicente faz partilha surpreendente: «Olhem o meu estado lastimável»

Miguel Vicente, de 31 anos, o icónico vencedor da edição de 2022 do Big Brother , voltou a animar os seus seguidores nas redes sociais com uma partilha divertida e inesperada. Numa publicação no Instagram, Miguel surge coberto de lama e visivelmente exausto após mais um passeio de todo-o-terreno. Com o seu humor característico, escreveu na legenda: «Cheguei ao final de mais um passeio TT, olhem o meu estado lastimável…» E, no vídeo, revela com graça: «Tenho os olhos cheios de pó», mostrando-os visivelmente avermelhados.

A reação dos fãs foi imediata e entusiástica, com muitos a deixarem mensagens bem-dispostas como: «Depois de um dia de adrenalina, adorei ver essa tua descontração! És único, Miguel Vicente!», «Agora sim o Diablo Loiro está de volta hahaha» e ainda «O Duarte, se sair ao pai, vai gostar de adrenalina!!».

A publicação surge pouco tempo depois de um dos momentos mais especiais na vida de Miguel: o nascimento do seu primeiro filho, Duarte, a 5 de janeiro de 2025. Desde então, o ex-concorrente tem mostrado aos seus seguidores um lado mais ternurento, partilhando momentos discretos da sua nova rotina como pai, sem nunca abdicar da sua paixão pela aventura e pela liberdade.

Genuíno, irreverente e sempre pronto para o próximo desafio, Miguel Vicente continua a conquistar o carinho do público e a mostrar por que razão é uma das figuras mais carismáticas da televisão portuguesa. Resta saber se o pequeno Duarte herdará esse gosto pela adrenalina — mas se sair ao pai, tudo indica que sim.