Miguel Vicente mostra ecografia e agita internet: «Está grávida?»

Gravidez à vista? Publicação rapidamente tornou-se viral, mostrando a ligação próxima do ex-concorrente com os fãs.

Ecografia surpresa: Miguel Vicente partilhou no Instagram a ecografia da sua gata de estimação, Rita, e gerou muita especulação.

No Instagram, Miguel Vicente surpreendeu os seguidores ao publicar uma imagem que aparentava ser uma ecografia humana. A legenda, carregada de mistério, levantou suspeitas: «Ecografia da Rita, será que está grávida?». Rapidamente, os fãs entraram em modo de especulação. No entanto, o protagonista da imagem não era Miguel nem um familiar — mas sim a sua gata de estimação, Rita. A possível gravidez do animal deixou a internet ao rubro.

Na caixa de comentários, os seguidores reagiram com entusiasmo: «Sou team Rita! 😻», «É verdade vem bebés 👏», «Não foi desta», «Tem tão bom feitio». A publicação não tardou a tornar-se viral, com centenas de interações e partilhas. Entre o humor e a curiosidade, Miguel Vicente voltou a captar as atenções, mostrando que continua a manter uma forte ligação com o público, mesmo após o fim do reality show.

