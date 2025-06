Miguel Vicente revela plano implacável para derrotar Luís Gonçalves

Mestre dos realities? A estratégia que Miguel Vicente usaria contra Luís Gonçalves deixou todos surpreendidos.

Miguel Vicente vencedor do Big Brother 2022, esteve esta manhã no programa “Dois às 10”, da TVI. O ex-concorrente foi desafiado a comentar a atual edição do reality show e, em particular, o comportamento de Luís Gonçalves. Fiel à postura estratégica e poderosa que o marcou, Miguel não poupou nas palavras e revelou o plano que adotaria se voltasse a entrar na casa.

«Jogaria com todos. E se calhar passava logo pela estratégia de ignorá-lo, porque ele está a sentir-se o galo», atirou, referindo-se a Luís. Para o ex-concorrente, a melhor forma de lidar com personalidades dominantes e efervescentes como a do atual participante seria através da indiferença, anulando o impacto sem confronto direto. Miguel Vicente reforçou que manteria o foco no jogo como um todo, sem se prender a rivalidades diretas: «Nem olhava para ele, mas jogava com todos». A tática? Neutralizar silenciosamente a influência do adversário e ganhar o jogo pelo controlo emocional e pela leitura das dinâmicas da casa.

Cláudio Ramos, que conduziu a conversa, sublinhou o impacto que Miguel Vicente teve nos formatos da TVI, dizendo: «Nunca mais apareceu ninguém como tu num reality».

