Miguel Vicente eufórico com expulsão de Bruno de Carvalho: «Granda Abraço»

Miguel Vicente e Bruno de Carvalho são rivais, depois de terem participado juntos no Secret Story – Desafio Final. Por isso, Miguel Vicente não perdeu a oportunidade de reagir à expulsão direta de Bruno de Carvalho. O vencedor do Big Brother 2022 mostrou a sua reação em direto enquanto assistia ao momento em que o anfitrião convida o antigo presidente do Sporting a sair porta fora.

Miguel Vicente mostra-se eufórico com a decisão. «Rua. Já devias ter sido expulso. Um granda abraço», reagiu Miguel Vicente, utilizando uma das suas expressões mais icónicas.

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão esta noite, dia 11 de agosto. O momento acaba de acontecer. O antigo presidente do Sporting foi expulso diretamente depois de dar um pontapé ao concorrente Afonso Leitão.

As imagens são polémicas e estão a agitar a casa. Maria Botelho Moniz conduz um programa intenso em que o mais tranquilo que tem para transmitir é a lista de nomeados da semana.

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente da casa no Especial Big Brother Verão desta noite, após um momento polémico com Afonso Leitão que gerou grande tensão entre os concorrentes.

Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com o ex-presidente do Sporting sobre o sucedido. Bruno confirmou o incidente e afirmou que «contra factos não há argumentos», mas negou que se tivesse tratado de um pontapé, explicando que foi apenas uma brincadeira e que Afonso «esticou as pernas».

O episódio, descrito como agressão, envolveu um pontapé que Bruno caracterizou como um «tropeção». As imagens foram transmitidas durante o Especial e para o Big Brother não houve margem para dúvidas. Bruno de Carvalho foi expulso diretamente.

Ao longo da sua participação, Bruno protagonizou momentos intensos e debates acesos dentro e fora da casa.