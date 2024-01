«Estamos a passar os limites»: Bruno Savate atira almofada contra Miguel Vicente e o caos instala-se no Big Brother! Veja tudo aqui

Esta sexta-feira, 19 de janeiro, numa dinâmica de grupo durante o Diário com Mafalda Castro, Francisco Monteiro «perdeu a paciência» com Diana Lopes e Miguel Vicente.

«Big, eu vou-lhe dizer aqui uma coisa e é verdade. Eu aqui não vou ser absolutamente nada. Eu lamento, eu não consigo fazer absolutamente nada aqui. Eu vou ser um jogador ou uma pessoa miserável porque é impossível lidar com isto, é impossível mesmo. Eu não consigo dar mais do que isto, lamento Diana», disse o vencedor do Big Brother 2023.

Miguel Vicente interrompeu o colega, que não gostou e atirou imediatamente: «Podes não ser mal educado? Digo já, ele já desceu o mais baixo possível comigo, mas eu não vou lidar com isto todos os dias (…) Não quero manchar a minha imagem com um boneco como estes».

Francisco Monteiro acabou por abandonar a dinâmica. «Isto é de loucos, eu vou bazar daqui», disse visivelmente revoltado.

Bruno Savate tentou acalmar o colega e acabou por aitrar uma almofada à cara de Miguel Vicente. «O quê, vais dizer que agora atirar uma coisa é agressão?», questionou Savate, perante a reação do colega.

O vencedor do Big Brother 2022 não gostou da atitude do colega e questionou: «Oh Big, viu isto não viu Big? Eu acho que estamos a passar dos limites, não acha Big?».

Momentos depois do confronto, o Big Brother revelou a decisão face à alegada “agressão” de Bruno Savate. Veja tudo aqui!