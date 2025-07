Vale a pena lembrar este momento insólito: Miguel Vicente toma banho à chuva, numa poça

Miguel Vicente é um dos concorrentes mais icónicos do Big Brother e são muitos os momentos virais que já protagonizou. O histórico concorrente puxou da imaginação e deixou tudo e todos estupefactos com a sua criatividade num dia de chuva. Sim, porque decidiu tomar banho à chuva, usando um gel de banho e uma poça de água no jardim.

O momento é hilariante e está até aos dias de hoje na memória dos espectyadores do Big Brother. Recorde.

