Ex-concorrentes reagem à desistência de Miguel Vicente: «Ele fazia o programa como ninguém...»

Última Hora: Em dia de aniversário, Miguel Vicente desaba em lágrimas e desiste do jogo: «Peço desculpa por estar a desistir». Veja as reações inesperadas

Durante a madrugada desta quarta-feira, 7 de fevereiro, dia em que comemora 30 anos, Miguel Vicente decidiu desistir do Big Brother - Desafio Final. O concorrente abandonou a casa mais vigiada do país em lágrimas e deixou todos em choque.

«Não me sinto derrotado, sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo»,começou por explicar, visivelmente emocionado.

Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Desafio Final e com quem Miguel Vicente manteve uma relação muito próxima desde o início do jogo, já reagiu à decisão do algarvio: «O melhor jogador de sempre acaba de desistir, porque Portugal não tem maturidade para enfrentar um jogador que dorme a pensar no que vai fazer no dia seguinte (…) Triste, mas feliz por te ver cá fora».

Diana Lopes também reagiu à decisão do colega: «Sorri. O resto, não passa disso… Força!», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

Rúben Boa Nova mostrou-se em choque com a desistência de Miguel Vicente, com quem participou no Big Brother 2022. «Não me acredito», escreveu num vídeo a assistir à saída do concorrente da casa mais vigiada do país, acompanhando de um emoji emocionado.

Também Tatiana Boa Nova partilhou a sua opinião sobre a desistência: «O Desafio Final perdeu um dos seus melhores concorrentes e certamente não será a mesma coisa ver o Miguel desistir pode ser uma alegria para muita gente, mas a realidade é que ele fazia o programa como ninguém. E nisso ele foi sim o MELHOR. Miguel, parabéns pela coragem, por teres mais uma vez sido a alma daquela casa que eu tive o prazer de partilhar contigo. Desejo-te o melhor e muita força», escreveu nas suas redes sociais.

Catarina Esparteiro, que partilhou casa com Miguel Vicente neste Desafio Final, não ficou indiferente e deixou uma mensagem colega: «Não acredito… no teu dia de anos. Mereces tudo de bom, identifiquem-se ou não és, sem dúvida, um grande jogador! Gostei muito de te conhecer e nunca escondi isso. Lembrem-se: isto é um jogo!!! Muitos parabéns vencedor!», partilhou.