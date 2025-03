Derrete corações! Miguel Vicente e o filho protagonizam momento tocante que já é viral

Momento amoroso! Miguel Vicente surpreende ao partilhar gesto emocionante com o filho.

Pai babado! Ex-concorrente do Secret Story protagoniza cena inesperada e encanta os fãs.

Viral nas redes! Este video já soma milhares de likes e comentários ao ex-concorrente do Secret Story Desafio Final.

O ex-concorrente do Secret Story Desafio Final Miguel Vicente voltou a encantar os fãs com um momento ternurento ao lado do filho Duarte. Após conquistar o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final 2025, Miguel partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge com atitude amorosa para o pequeno Duarte. O gesto amoroso rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários emocionados.

Um momento que derrete corações

No vídeo, Miguel Vicente aparece descontraído em casa, a embalar o filho com a sua voz: «O Duarte gosta de me ouvir cantar… ou a tentar cantar», escreveu. A reação foi imediata, com fãs e amigos a elogiarem o momento de cumplicidade entre pai e filho.

O lado mais intimo de Miguel Vicente

Desde que saiu do Secret Story – Desafio Final, Miguel tem partilhado vários momentos ao lado da família, como pai dedicado e muito feliz. Esta nova fase da sua vida tem sido acompanhada de perto pelos seguidores, que não poupam elogios ao ex-concorrente pelo carinho e dedicação ao pequeno Duarte.

