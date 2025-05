Ainda se lembra da irmã de Miguel Vicente? Emília Vicente chama a atenção com pormenor idêntico ao do irmão

Emília Vicente , irmã mais nova de Miguel Vicente , está a ganhar destaque nas redes sociais aos 24 anos.

Sempre ao lado do irmão, vencedor do Big Brother 2022. Emília apoiou o irmão, Miguel Vicente, em todas as fases do programa.

Emília Vicente, irmã mais nova de Miguel Vicente — o vencedor do Big Brother 2022 — tem estado a atrair atenções nas redes sociais. Aos 24 anos, a jovem natural do Algarve está a conquistar seguidores e a destacar-se pelo seu estilo, presença e atitude confiante. Num momento de irmãos, Miguel Vicente escreveu uma mensagem de carinho e amor para a irmã Emília: «Quem tem uma irmã tem tudo! Mas quem tem a minha tem a melhor do Mundo. Mais que histórias para contar, um amor que nunca morrerá! Nos bons e nos maus momentos ... Lado a lado sempre! Te amo mana !!!!»

Os comentários para os irmãos do momento foram de muitos elogios: «Lindossssss 🔥»; «Lindos felicidades ❤️»; «The bests» entre muitos outros.

Sempre próxima do irmão, Emília foi uma presença constante no percurso mediático de Miguel, mostrando-se disponível para o apoiar desde o início da sua participação no reality show da TVI. Durante e após o programa, a jovem manteve-se ao lado do irmão, não hesitando em defendê-lo publicamente.

Percorra a galeria e veja algumas das imagens que estão a gerar furor nas redes sociais.

