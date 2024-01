Exclusivo: Irmã de Miguel Vicente reage às últimas polémicas: «Não é dos fracos que reza a história»

Miguel Vicente é loiro, mas já foi moreno e já rapou o cabelo. Veja todos os looks

Miguel Vicente tem estado no centro de várias polémicas deste Big Brother – Desafio Final. Durante a gala deste domingo, 21 de janeiro, estivemos à conversa com Emília, irmã do concorrente, que fez um balanço da sua prestação e reagiu às últimas polémicas em que tem estado envolvido.

Sobre o grupo «Los Toreros», Emília acredita: «É bom ele ter alguém para se apoiar. Qualquer pessoa que está numa luta sozinho, é sempre bom ter ali um apoio».

Emília mostrou-se desagradada com a situação da polémica almofada atirada por Savate. «Aquilo não foi uma agressão, foi completamente desnecessário. Não passa de um exagero da parte dele… Um exagero não passa disso e é inofensivo», referiu.

Em relação aos confrontos do irmão com Francisco Monteiro, Emília garante: «Não é agradável estar constantemente a ouvir ofensas diretamente a uma pessoa que nós gostamos. São desproporcionais e desadequadas».