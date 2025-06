Filho bebé de Miguel Vicente já é um verdadeiro diabo loiro. As imagens do momento

Miguel Vicente apresenta o filho Duarte no Dois às 10 e revela nova marca inspirada no Big Brother 2022

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, esteve esta manhã no programa Dois às 10, da TVI, onde apresentou publicamente o filho, Duarte, de apenas cinco meses. Durante a entrevista, o algarvio falou abertamente sobre a paternidade e também sobre o lançamento da sua nova marca, a Burn It.

A marca Burn It nasce como uma homenagem às frases mais icónicas de Miguel Vicente no reality show da TVI. Entre elas, destaca-se a popular expressão “deixa arder”, que se tornou viral e lhe valeu o apelido carinhoso de Diabo Loiro, nome pelo qual continua a ser reconhecido pelos fãs.

Com orgulho, Miguel Vicente vestiu o pequeno Duarte a rigor: o bebé apareceu em antena com um body exclusivo da marca Burn It, estampado com a imagem de um pequeno “diabo loiro”, em alusão ao pai. É o verdadeiro caso de "tal pai, tal filho" — e os fãs não resistiram à ternura do momento.

