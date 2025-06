Que fofura! Filho de Miguel Vicente aproveita o calor e ninguém resiste a esta nova fotografia

Miguel Vicente é um pai babado e tem partilhado vários registos fotográficos do pequeno Duarte - com cinco meses - nas redes sociais, com muito orgulho.

Este domingo, o ex-concorrente do Big Brother mostrou o bebé a aproveitar o calor numa piscina, com um dos seus amigos mais próximos: «Tio Vilas», escreveu Miguel na legenda da partilha.

Na caixa de comentários são vários os elogios ao pequeno Duarte: «O Duarte está muito lindo sai ao Pai e há Mãe muitas felicidades», lê-se. «O Duarte está lindo amorzinho sejam muito felizes beijos», escreveu outro seguidor. «O Duarte está sempre bem disposto, que fofinho», lê-se noutro comentário.

Recorde-se que Duarte nasceu a 5 de janeiro deste ano de 2025 e é fruto da atual relação de Miguel Vicente com a noiva, Beatriz Castro. O casal anunciou o noivado no dia de Natal, após Miguel ter pedido Beatriz em casamento na véspera.

