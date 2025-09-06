Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Miguel Vicente e a companheira, Beatriz Castro, partilharam fotografias inéditas do filho, o pequeno Duarte, que já tem oito meses: «Parece que foi ontem… e já passaram 8 meses», lê-se na legenda da publicação, partilhada no Instagram.

Nas imagens é possível ver o pequeno Duarte cheio de estilo e muito crescido e gordinho. Na caixa de comentários foram vários os elogios ao menino e aos papás babados.

«Parabéns fofinho, parabéns papás, por estes 8 meses de amor e alegrias sem fim! 🙌❤️»; «Que encanto de menino expressivo carismático magnífico parabéns Miguel e Beatriz têm um menino lindo como vocês beijinhos 🙏🍀👼😘», lê-se nos comentários.

Outra seguidora escreveu: «Oh meu Deus! Que cenário maravilhoso 😍😍😍 este bebé devia ganhar uns prémios por fotogenia, simpatia, beleza, maturidade e interação e ... tudo e tudo e tudo! Duarte Vicente AD🩵R💙TE».

