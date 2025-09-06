Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Ao Minuto

12:56
Catarina Miranda sobre Viriato Quintela: «Mais duas semanas e ele era expulso»
01:56

Catarina Miranda sobre Viriato Quintela: «Mais duas semanas e ele era expulso»

12:54
Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha
01:22

Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha

12:44
Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?»
02:52

Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?»

12:38
Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido»
02:55

Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido»

12:06
Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques»
02:09

Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques»

12:04
«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?»
02:08

«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?»

12:03
Viriato 'explode' e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável»
02:17

Viriato ‘explode’ e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável»

11:50
«Que paciência»: Jéssica e Bruna revoltadas. E não é com quem está a pensar
02:05

«Que paciência»: Jéssica e Bruna revoltadas. E não é com quem está a pensar

11:27
De sorriso no rosto, Jéssica desabafa: «É tão bom quando amas alguém e essa pessoa também te ama»
01:09

De sorriso no rosto, Jéssica desabafa: «É tão bom quando amas alguém e essa pessoa também te ama»

11:15
Amigos desentendem-se? Jéssica e Viriato em bate-boca matinal: «O teu tico e o teco param»
04:27

Amigos desentendem-se? Jéssica e Viriato em bate-boca matinal: «O teu tico e o teco param»

10:50
Viriato prepara-se para criticar Miranda, mas Jéssica interrompe-o: «Não digas o que vais dizer!»
01:55

Viriato prepara-se para criticar Miranda, mas Jéssica interrompe-o: «Não digas o que vais dizer!»

10:40
Bruna acorda 'com os pés de fora'? Concorrente não cala revolta ao levantar. Veja porquê
01:08

Bruna acorda ‘com os pés de fora’? Concorrente não cala revolta ao levantar. Veja porquê

10:27
Viriato fala sozinho sobre os «parasitas»: «A ver se isto não fica um circo de horrores até ao final»
02:45

Viriato fala sozinho sobre os «parasitas»: «A ver se isto não fica um circo de horrores até ao final»

01:56
Afonso dá «beijoca» de boa noite a Miranda e ela surpreende com pergunta: «Estás a pensar ser pai?»
03:22

Afonso dá «beijoca» de boa noite a Miranda e ela surpreende com pergunta: «Estás a pensar ser pai?»

01:27
Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...
04:22

Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...

01:09
Acusações fortes! Viriato 'passa-se' com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…»
05:18

Acusações fortes! Viriato ‘passa-se’ com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…»

00:41
Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava!
03:33

Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava!

00:31
Adriano Silva Martins 'sem papas na língua': «Sempre que a Bruna lidera é uma desgraça tremenda»
07:09

Adriano Silva Martins ‘sem papas na língua’: «Sempre que a Bruna lidera é uma desgraça tremenda»

00:17
Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente
02:41

Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente

00:07
Adriano Silva Martins elogia Catarina Miranda e Afonso Leitão? «Foram altamente coerentes»
05:28

Adriano Silva Martins elogia Catarina Miranda e Afonso Leitão? «Foram altamente coerentes»

22:52
Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»
03:44

Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»

22:47
«Como é que uma pessoa que tu não gostas é uma fragilidade?»: Miranda com ciúmes de Jéssica
01:21

«Como é que uma pessoa que tu não gostas é uma fragilidade?»: Miranda com ciúmes de Jéssica

22:29
Bruna recorda laço especial no Big Brother Verão
02:06

Bruna recorda laço especial no Big Brother Verão

22:29
Inédito. Afonso centra o seu discurso em Catarina Miranda e a concorrente fica derretida
02:55

Inédito. Afonso centra o seu discurso em Catarina Miranda e a concorrente fica derretida

22:25
Jéssica Vieira garante que ainda vão ouvir falar muito de um nome. Saiba qual é
01:32

Jéssica Vieira garante que ainda vão ouvir falar muito de um nome. Saiba qual é

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Big Brother

Há 3h e 29min

  • Big Brother
  • Há 3h e 29min
Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu - Big Brother

O ex-concorrente mostrou fotografias inéditas do filho, que surpreenderam tudo e todos.

Miguel Vicente e a companheira, Beatriz Castro, partilharam fotografias inéditas do filho, o pequeno Duarte, que já tem oito meses: «Parece que foi ontem… e já passaram 8 meses», lê-se na legenda da publicação, partilhada no Instagram. 

Nas imagens é possível ver o pequeno Duarte cheio de estilo e muito crescido e gordinho. Na caixa de comentários foram vários os elogios ao menino e aos papás babados. 

 

«Parabéns fofinho, parabéns papás, por estes 8 meses de amor e alegrias sem fim! 🙌❤️»; «Que encanto de menino expressivo carismático magnífico parabéns Miguel e Beatriz têm um menino lindo como vocês beijinhos 🙏🍀👼😘», lê-se nos comentários. 

Outra seguidora escreveu: «Oh meu Deus! Que cenário maravilhoso 😍😍😍 este bebé devia ganhar uns prémios por fotogenia, simpatia, beleza, maturidade e interação e ... tudo e tudo e tudo! Duarte Vicente AD🩵R💙TE». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do pequeno Duarte. 

Para o resto da vida! O pormenor marcado no corpo de Miguel Vicente que ninguém reparou

Fora da Casa

Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

Há 2h e 47min

Há 2h e 47min

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Há 3h e 59min

Há 3h e 59min

Diogo Alexandre faz procedimento estético e mostra tudo

Hoje às 10:22

Hoje às 10:22

Os bastidores da vida da Marcia Soares: o vídeo privado com outro ex-concorrente que todos falam

Hoje às 09:35

Hoje às 09:35

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ontem às 18:58

Ontem às 18:58

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Ontem às 16:59

Ontem às 16:59
02:41

Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente

Hoje às 00:17

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Há 3h e 59min

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

4 set, 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

4 set, 16:49
Cristiana Jesus «ganha coragem» para cumprir sonho antigo: «Tive uma crise de ansiedade enorme»

Há 2h e 47min

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Há 3h e 29min

Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Há 3h e 59min

Os bastidores da vida da Marcia Soares: o vídeo privado com outro ex-concorrente que todos falam

Hoje às 09:35

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ontem às 18:58
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

Ontem às 19:38

Ontem às 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16

28 ago, 10:16
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44

25 ago, 10:44
Ao lado de mulher especial, Liliana Almeida afirma: "Dizem que vai aquecer..."

Há 13 min

Há 13 min

Surpresa! Luís Gonçalves abraçado a uma ex-concorrente de reality show da TVI: veja o momento cúmplice!

Há 2h e 36min

Há 2h e 36min

Bruno de Carvalho partilha novidade: "Já vamos começar"

Há 2h e 59min

Há 2h e 59min

João Almeida, "ex" de Fanny Rodrigues, deixa mensagem emotiva sobre o filho: "Só peço à vida..."

Hoje às 09:18

Hoje às 09:18

Anuska Marques mostra-se em foto inédita... e detalhe "torto" chama a atenção de Iury Mellany: "Está a gritar!"

Hoje às 08:19

Hoje às 08:19
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

4 set, 09:41

4 set, 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10

1 set, 00:10
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

25 ago, 00:21
