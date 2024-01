Miguel Vicente acha que Francisco Monteiro desiste quando Márcia Soares sair da casa. Saiba mais

Márcia Soares entrou no passado domingo no «Big Brother – Desafio Final» como observadora convidada do Big Brother e desde essa altura que se tem mostrado bastante animada e próxima de Francisco Monteiro.

Esta sexta-feira, Miguel Vicente - que tem sido o principal antagonista de Francisco Monteiro no jogo - comentou com Márcia Soares que acha que o concorrente vai desistir do programa, quando Márcia abandonar a casa mais vigiada do País.

«O Francisco tendo ganho e tendo ganho o prémio que foi, é bué cedo estar a voltar para um reality show», começou por referir Miguel Vicente na esfera, onde estavam Márcia Soares, Rafael Teixeira, Vina Ribeiro, Joana Taful e Diana Lopes.

O concorrente acrescentou: E ele estar a sentir outra vez a cena, a vossa cena, eu acho que - não sei se é possível ou não, isto sou eu a pensar - tu ires embora, ele é provável que vá também», disse. Márcia negou que isso vá acontecer.

Isto acontece numa altura em que a rivalidade entre Francisco Monteiro e Miguel Vicente está mais viva do que nunca. Esta sexta-feira os dois concorrentes entraram num bate-boca quando o algarvio estava a treinar e a olhar para o colega enquanto este conversava com Patrícia Silva.

Francisco Monteiro atirou: «Pode ser que ele aprenda alguma coisa enquanto ouve a conversa. Queres uma fotografia, amorito?», começou por dizer. Miguel Vicente dirigiu-se então à esfera onde estavam Francisco e Patrícia.

«Estás-me a chamar eu vou. Diz lá o que é que se passa? Está tudo bem contigo?», provocou Miguel Vicente. «Não desças do salto», respondeu Francisco Monteiro, dando assim origem ao bate-boca, na presença de Patrícia Silva.

A concorrente não resistiu a intervir: «Não és tu que decides quando se fala ou não se fala. Tens que aprender que não és tu que decides quando as pessoas falam, porque és igual a todos nós. Sei que é difícil compreenderes alguma coisa, as pessoas tentam mas é muito difícil», disse a Miguel.

Francisco Monteiro sublinhou: «Estás a dizer que eu não estou calmo, ontem o devaneio que tu tiveste durante meia hora é o que? Estás exaltado… afinal o exaltado és tu».

Miguel respondeu: «Quando falas em respeitar as regras, lembra-te que tu levas os dias todos a dormir, acordas tarde, és o último e depois de tarde levas a tarde a dormir. Por isso não te dá o direito de apontares o dedo quando tu és o primeiro que não cumpre as regras».

«És mentiroso, mais uma vez», retorquiu Francisco. O teu problema são assuntos que são dissecados lá fora e tu aqui mais uma vez a única coisa que fazes é escavar. Continua a mentira na cara de toda a gente», acrescentou.

Francisco disse ainda: «Quando tu me acusares de te chamar brócolo e que estás tão ofendido, pensa bem nas atitudes que tens, que são muito mais gravosas», Miguel reagiu: «Não são só os adjetivos é a forma como tu te diriges a mim e te achas superior».

O bate-boca parou quando Miguel se dirigiu ao interior da casa, o que não durou muito, uma vez que o concorrente regressou ao exterior: «As ordens do Big Brother são para cumprir, não podem sussurrar», disse Miguel. «O rapazinho que falta às ordens todos os dias…», respondeu Francisco.

«Tu vives mesmo noutro planeta, mano», acrescentou Francisco, levando Miguel a irritar-se: «Eu não sou teu mano, não sou teu primo, não sou teu pai, não sou teu nada. O meu nome é Miguel Vicente, trata-me pelo nome, como eu te trato pelo nome, se faz favor», afirmou.

Francisco não gostou do tom e reagiu: «Já acabaste? Piano!». Miguel respondeu: «Piano se eu quiser, tu aqui não és ninguém. Queres mandar vais mandar para a tua casa». Francisco atirou: «Acalma-te só. Piano que vens em segundo lugar».

A discussão subiu ainda mais de tom, quando Miguel se dirige na direção de Francisco: «Mas o que é que tu queres? Diz-me lá o que é tu queres?». Francisco picou: «Estás muito nervoso, vai só à tua vida, amorito».

Miguel continuou a pedir que Francisco lhe dissesse o que queria e o clima ferveu: «Se não o que, anda lá?». Miguel retorquiu: «Vais mostrar aquilo que és?». Francisco disse: «Estás tu a mostrar, vai treinar, arranca só amorito, vai à tua vida que é incrível».

Miguel afastou-se, mas as provocações não ficaram por aqui: «Combinamos todos que não se iam buscar assuntos do exterior. Tentas-me queimar a mim, tentas queimar o Savate. Oh filho cresce e aparece», disse Francisco a Miguel.

«Falta de nível e princípios tens tu. Um homem tem só uma palavra, tu é o que se vê. Mas também não esperava menos de ti, tu és isto», continuou Francisco. «Quando os teus calmantes forem todos embora, vamos ver a tua verdadeira cara», respondeu Miguel.