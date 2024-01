Miguel Vicente salvo das nomeações: «A guerra é longa…» Veja a reação inesperada de Francisco Monteiro

Durante o Diário Especial com Claúdio Ramos, Miguel Vicente foi o concorrente salvo das nomeações desta semana, conquistando 83% dos votos do público.

Bruno Savate levantou-se para felicitar o concorrente e Francisco Monteiro não escondeu a insatisfação. «Francisco, esboce um sorriso», pediu Cláudio Ramos.

«Sei que perdi a primeira batalha, mas a guerra é longa…», agradeceu Miguel Vicente.

«Já está a passar dos limites esta história com o Francisco. Acho que nenhuma pessoa gosta de ser dirigida como o Francisco se dirige a mim…»

Francisco Monteiro desatou a rir-se com as palavras do colega. «A pessoa mais inócua que eu já vi na minha vida…», atirou.

O vencedor do Big Brother 2023 mostrou-se bastante incomodado com o algarvio e no quarto desabafou com Jandira Dias e Bruno Savate, falando na hipótese de desistir do programa.

Os concorrentes tentaram alertar o colega para não o fazer porque isso será dar a Miguel «o que ele quer», mas Francisco Monteiro continuou com a mesma postura. «Eu não me vou prestar a isto, nem pensar!», atirou Monteiro.

No jardim, também António Bravo e Márcia Soares tentaram acalmar o colega. Márcia Soares alerta: «Está a conseguir mesmo o que quer»

Recorde-se que Francisco Monteiro foi o primeiro concorrente salvo da semana, na segunda-feira, durante um Especial com Cláudio Ramos.