Miguel Vicente partilha concorrente do Secret Story que considera ter «potencial». Saiba aqui quem é!

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, recorreu às redes sociais para partilhar a sua opinião acerca de u m concorrente do Secret Story, o qual afirma ter «potencial» . Saiba aqui quem cativou o olhar atento do ex-concorrente de realitys...

O «diabo vermelho», como ficou conhecido na sua edição, destacou João Ricardo como um concorrente no qual começa a ver potencial.

É empresário e, neste momento, é Diretor Geral de uma empresa de merchandising que abriu em sociedade com o irmão. Desde novo reconheceu a sua capacidade de liderança e de comunicação e, por isso, foi Presidente da Associação de Estudantes na faculdade.

Treina Triatlo e acredita que a disciplina da modalidade o vai ajudar no Secret Story. Neste desafio, quer ganhar a medalha de ouro na modalidade "descobrir segredos".

É impaciente, brincalhão e confessa que pode ser um pica-miolos. Entrar no Secret Story faz parte da sua lista de sonhos, que cumpre agora.