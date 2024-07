Saiba quem é Beatriz, a rapariga mistério que “roubou o coração” de Miguel Vicente!

Esta sexta-feira, 12 de julho, Miguel esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10, depois de ter revelado nas redes sociais que a sua namorada, Beatriz Castro, está grávida, estando por isso o ex-concorrente e vencedor do Big Brother a preparar-se para ser pai pela primeira vez!

Miguel Vicente não só falou da gravidez, como contou toda a história sobre como conheceu Beatriz. Tudo aconteceu numa noite, através de alguns amigos, mas houve um detalhe que foi inusitado: «Ela não gostava muito de mim (...) Julgou-me muito por aquilo que ouvia», contou Miguel. No momento do pedido de namoro, o ex-concorrente do Big Brother admite que já tinha bebido uns copos a mais, o que levou a namorada a não aceitar o pedido. Perceba tudo:

Miguel Vicente contou como descubriu a gravidez e revelou um detalhe inesperado: «A minha irmã soube primeiro que eu». Ora Veja:

Miguel Vicente fez ainda uma revelação sobre o sexo do bebé. Saiba tudo:

Miguel Vicente já é um pai babado! Veja a foto ternurenta da barriguinha da namorada grávida

Foi através de um vídeo no Instagram que Miguel Vicente partilhou esta novidade. A acompanhar o registo escreveu:

«É com o coração transbordando de felicidade que finalmente posso partilhar a notícia mais emocionante da minha vida: o meu maior sonho foi realizado, vou ser pai! Eu e a Beatriz estamos radiantes com a chegada do nosso bebé. Estamos ansiosos para conhecer o nosso pequeno milagre, que está a crescer saudável e forte. Ainda não sabemos o sexo, mas o amor que já sentimos por ele é infinito. Obrigado a todos pelo carinho e apoio. Este é o início de uma nova e maravilhosa jornada. 💕👶 #gratidão #futuropapai #babyonboard #blessed A reação do pirata foi top».

Percorra a galeria de imagens e veja a foto ternurenta partilhada por Miguel Vicente!

De recordar que foi há cerca de três semanas que o ex-concorrente do Big Brother assumiu publicamente que namorava com Beatriz. Veja o vídeo, aqui: