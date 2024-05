Após viagem inesquecível, Miguel Vicente desabafa: «Das semanas mais marcantes da minha vida»

De 2021 a 2023: Miguel Vicente perde 17 quilos e está um arraso! Veja as imagens inéditas

Esta quarta-feira, 15 de maio, Miguel Vicente pertilhou várias fotografias da sua mais recente viagem a Marrocos e deixou uma reflexão sobre aquilo que viveu nos últimos dias.

«Das semanas mais marcantes da minha vida, Marrocos sem dúvida irá ficar para sempre na memória e no meu coração. Foi uma viagem no sentido de uma ação social, em que vivenciei momentos inesquecíveis de uma realidade completamente diferente da nossa», começou por escrever Miguel Vicente.

«O que vi fez-me lembrar as histórias que os meus pais me contava quando eram novos, diz o meu pai que há 50 anos atrás o nordeste algarvio vivia essa realidade de os dias de hoje em Marrocos. Onde falta muito, desde água da rede, eletricidade, bens essenciais, bom, parece q falta tudo!! Mas o essencial que é o amor abunda no rosto da gente», acrescentou.

«A frase da viagem é: ‘Temos tanto que não sabemos o tanto que temos'», rematou.

Veja as imagens: