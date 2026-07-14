Bomba. Estes dois concorrentes do Big Brother Verão já se conheciam antes de entrar: «Namorou (...) Isto já traz antecedentes»

O‘Big Brother Verão continua a dar que falar e, desta vez, foi uma revelação feita em direto no ‘Extra’ que apanhou muitos espectadores de surpresa.

Tudo começou depois de Joana, que desde o início da edição se encontrava na Casa da Avó, aceitar uma missão para tentar conquistar um lugar na Casa Principal. A concorrente de Aveiro teve de inventar um boato e decidiu espalhar o rumor de que Pedro estaria interessado em Mariana Sá, concorrente que tem estado cada vez mais próxima de Miguel.

No programa desta segunda-feira, 13 de julho, Diana Lopes considerou que a estratégia de Joana acabou por ser uma jogada inteligente e aproveitou para comentar a relação entre Miguel e Mariana Sá.

«A Joana não vai muito à bola com o Miguel e ela já tentou puxar por ele, porque eles lá dentro dizem que ele é muito estratega, que ele é muito pica-miolos. É assim, eu não vejo nada. A única coisa que eu vejo é colado à Mariana Sá, calado, que não vejo comunicação entre os dois, gostava de ver, já que se estão a apaixonar», afirmou a comentadora.

Foi então que Marta Cardoso fez uma revelação que ninguém estava à espera: «Desde que o Miguel foi para a Casa da Avó que Joana e Miguel andam sempre picados e a Mariana Sá também reparou nisto. Como reparou nisto e fez essa conversa, eles acabaram por contar à Mariana Sá que já se conheciam cá de fora», começou por explicar a apresentadora.

Mas a revelação não ficou por aqui. Marta Cardoso acrescentou ainda que existe uma ligação familiar indireta entre os dois concorrentes.

«Ao que parece, a Joana namorou com um primo do Miguel. Isto já traz antecedentes», revelou.

A descoberta ajuda a explicar algumas das tensões que têm sido visíveis entre Joana e Miguel desde o início da convivência na casa e pode trazer novos desenvolvimentos ao jogo.

Ao mesmo tempo, o rumor lançado por Joana sobre Pedro e Mariana Sá promete continuar a fazer ondas dentro da casa mais vigiada do país, numa altura em que as relações e aproximações entre os concorrentes estão cada vez mais no centro das atenções dos espectadores.