Miro Vembra foi pai! Veja aqui a partilha emocionante

Miro Vemba foi pai pela segunda vez!

O ex-concorrente do Big Brother e a namorada partilharam esta sexta-feira, dia 29 de novembro, um carossel de fotografias no qual mostram os primeiros momentos enquanto pais. Relembre-se que Miro já era pai de Kendra, fruto de outro relacionamento.

Na descrição de um conjunto de fotografias com a namorada e o recém-nascido do casal, pode ler-se: «Não há palavras que cheguem para expressar o que sinto por ti. Duas almas sempre se reconhecem quando se encontram, e nós somos a prova disso. Estás sempre ao meu lado, nos momentos bons e nos mais difíceis, és a minha força, o meu refúgio e a minha paz»,



«Contigo sou completa, contigo sou feliz. Obrigada por tudo o que fazes por mim e pela nossa família, por todo o amor, dedicação, cuidado e esforço melhor papá do mundo. És único e especial, e te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Todos nós temos um lugar favorito, e este é o meu», enfatizou Miro.