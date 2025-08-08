Ao Minuto

Romance improvável do Triângulo acaba com troca de alianças em direto

  • Big Brother
  • Há 3h e 52min
Romance improvável do Triângulo acaba com troca de alianças em direto - Big Brother

Do reality show para a vida real, Moisés e Sara, que se conheceram no reality show O Triângulo, viveram esta manhã um momento emocionante no programa Dois às 10, com a renovação dos seus votos de amor… em direto.

Foi no reality show da TVI que tudo começou. Moisés e Sara entraram como concorrentes e acabaram por sair de lá inseparáveis. Dois anos depois, a relação continua firme e recheada de cumplicidade. «Sempre vivemos com leveza e sem pressões, vamos construindo aos poucos a nossa história», confessou Moisés. 

Durante a conversa com Cláudio Ramos, o apresentador relembrou que o público conheceu Moisés como um homem livre. Quando questionado se mantém essa postura, o ex-concorrente respondeu sem hesitar, «Agora é diferente, tenho uma pessoa ao lado que tenho de respeitar». Ao lado dele, Sara não se mostrou preocupada com rótulos e atirou «Ele continua livre, eu não o prendo»

O casal, que partilha agora a profissão de consultores imobiliários, vive fora de Lisboa por causa do filho de Moisés, por quem ambos demonstram enorme dedicação. 

Mas o momento alto da entrevista estava reservado para o final. Moisés revelou que tinha perdido a aliança de namoro e, curiosamente, Sara também 'perdeu' a dela. A coincidência abriu caminho para um gesto inesperado, Moisés ajoelhou-se em pleno estúdio e surpreendeu Sara com a renovação dos votos. Emocionada, respondeu com um intenso «Amo-te tanto». Veja aqui o momento.

Antes de se despedirem, Sara deixou afirmou «Ainda bem que nunca liguei ao que as pessoas dizem, porque se o tivesse feito, hoje não tinha esta relação». E sobre o futuro? A jovem foi clara, casamento e filhos continuam a ser um sonho que acredita que um dia se concretizará. 

Temas: Moises Figueira Sara Sistelo Claudio Ramos

