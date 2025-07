Cristina Ferreira está de luto após morte inesperada de pessoa próxima: «Vais fazer muito falta...»

Cristina Ferreira de luto com morte inesperada de Pedro Leitão: «Esta página não estava prevista»

Cristina Ferreira está a viver um dia marcado pela tragédia. A apresentadora da TVI está de luto pela morte inesperada de Pedro Leitão, designer gráfico que a acompanhava há mais de uma década.

A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, esta sexta-feira, 18 de julho. Num texto comovente, Cristina revelou que soube da morte do colega enquanto estava em direto no programa que apresenta: «Há dias que são uma m*rda. Hoje é um deles. Estava no programa quando recebi a mensagem mais inesperada. O Pedro morreu.»

Pedro Leitão tinha 47 anos, a mesma idade da apresentadora. Trabalhou na equipa da Revista Cristina e era atualmente o designer responsável pela 'Gira'. «Conheci-o numa reunião, antes do lançamento da revista, quando era preciso escolher quem ficaria com o lugar. Eram 3 candidatos e eu escolhi o Pedro. Disseram-me na altura que era melhor não, que era difícil de trabalhar com ele, e foi precisamente aí que disse: então é mesmo o Pedro que eu quero», partilhou.

Cristina recorda com carinho a relação profissional e pessoal com Pedro Leitão, marcada pela cumplicidade e pela criatividade: «Era o primeiro a quem ligava para partilhar uma ideia. Ele sonhava sempre comigo, dava mais mil ideias, mudava tudo quando era preciso. A última já não vamos concretizar juntos.»

No final da homenagem, Cristina Ferreira não escondeu a dor da perda: «Querido Pedro Leitão, esta página não estava prevista. E vais mesmo fazer muita falta. Mas ficas para sempre.»