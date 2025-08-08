Filho de Marta Cruz emociona com testemunho sobre transição de género: «Senti desde pequenino que não era igual»

Noah, filho mais velho de Marta Cruz, esteve ontem no programa Dois às 10, onde falou com honestidade e emoção sobre o seu processo de transição de género e a sua orientação sexual.

Noah mostrou-se tranquilo e seguro em relação ao seu percurso. «Tenho muito bem resolvido na minha cabeça. Eu fui aquela pessoa até certa altura e nasci daquela forma», afirmou, acrescentando: «Não vou negar aquilo que vivi e aquilo que fui.» Noah explicou ainda que desde muito pequeno sentia que não era igual aos outros: «Senti desde pequenino que não era igual».

Durante a conversa com Cláudio Ramos, falou também sobre a forma como encara a sua orientação sexual, sem qualquer receio. «Descobrir algo sobre ti que a sociedade não aceita tão bem faz-nos pensar que é impossível», revelou, sublinhando que hoje se sente uma pessoa realizada: «Sou muito feliz». Agradecido pelo apoio incondicional, Noah fez questão de destacar o papel da família no seu percurso: «Serei eternamente grato à minha família».

Este é um tema que Marta Cruz já tinha abordado durante a sua participação no Big Brother Verão. A ex-concorrente mostrou sempre abertura para falar sobre a transição do filho, tratando o assunto com naturalidade. Após a sua expulsão do reality show, voltou a marcar presença no Dois às 10, onde voltou a reiterar a importância do amor, da aceitação e do apoio familiar.